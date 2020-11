Coronavirus, impennata nei contagi in provincia di Siracusa: 100 in 24 ore

Record di contagi in provincia di Siracusa: nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 100.

In Sicilia si sfonda quota 1.000 (1095) con 999 pazienti ricoverati con sintomi, altri 132 in terapia intensiva, 14.193 in isolamento domiciliare e altri 16 decessi. Questo quanto riporta il bollettino del ministero della salute.

A Catania si arriva a 316 nuovi contagi, a Palermo 277, sono 110 ad Agrigento, 106 a Messina, 82 a Ragusa, 49 a Enna, 45 a Caltanissetta e 10 a Trapani.