Noto, covid: morte 2 anziane ospiti delle case di riposo

Sono morti due degli anziani ospiti delle case di riposo dove nelle scorse settimane si sono verificati numerosi contagi da covid tra anziani e operatori. Si tratta due donne che soffrivano già di altre patologie.

Ne dà notizia con dispiacere il sindaco Corrado Bonfanti, che rivolge un pensiero di vicinanza alle loro famiglie.

Intanto sono saliti a 78 gli attuali postivi a Noto (+11), e di questi 5 risultano ricoverati.

Scendono, invece, a 38 le persone poste in quarantena fiduciaria.

"Solo il 5 % dei contagiati è ricoverato al Covid del Trigona e ha più di 85 anni - specifica Bonfanti - per il 95 % sono asintomatici o pauci sintomatici.

Il 50 % dei contagiati ha più di 70 e fino a 96 anni. Di questo 50%, il 95 % proviene dalle due Case di Riposo contagiate. Il restante 50 % è ripartito in tutte le fasce di età in maniera uniforme. Sono solo 4 i contagiati nati dopo il 2010.

Responsabilità e rispetto delle 3 regole fondamentali - ammonisce il primo cittadino - mascherina sempre, sanificazione delle mani spesso e distanziamento sociale anche con parenti e amici più stretti".