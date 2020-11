Augusta e Portopalo, sopralluoghi dell'assessore regionale Falcone

Puntata nel Siracusano domani, lunedì 2 novembre, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone: l'esponente del governo regionale sarà in visita nei Comuni di Augusta e Portopalo di Capo Passero.

Ad Augusta effettuerà un sopralluogo alle 10.30 in contrada Scardina per l’avvio dei lavori di completamento delle palazzine Iacp incompiute da anni. A seguire Falcone si recherà a Portopalo, per i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi popolari di via Verdi.