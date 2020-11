Siracusa, protesta delle scuole di danza in piazza Duomo

"Anche noi siamo essenziali" è il messaggio lanciato dalle scuole di danza siracusane che questa mattina hanno dato vita ad un flash mob in piazza Duomo.

Un modo pacifico per rendere pubbliche le loro rimostranze alle restrizioni messe in atto dall'ultimo Dpcm del governo per cercare di contrastare la diffusione del coronavirus.

Una forma di protesta che ha coinvolto non solo i titolari delle scuole, ma anche ragazzi e ragazze che le frequentano e le loro famiglie.

Al loro fianco il sindaco, Francesco Italia che ha così commentato l'iniziativa: "Una manifestazione ordinata e sicura che ha dimostrato l’importanza che hanno, per ciascuno di noi, la socialità e la condivisione".