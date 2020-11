Il Covid center del Muscatello di Augusta torna ad affiancare Siracusa e Noto

Ad Augusta torna operativo il Covid center.

Il secondo piano del vecchio padiglione dell'ospedale Muscatello sarà disponibile per ospitare i malati covid da assistere a bassa intensità di cura.

Chiudono, pertanto, i reparti di medicina interna e chirurgia, gli stessi che avevano chiuso i battenti anche in occasione della prima ondata di contagi da coronavirus.

In questo momento a Siracusa il reparto è saturo, tutti i posti letto sono occupati da pazienti che arrivano anche da fuori provincia; al Trigona di Noto sono ancora disponibili 30 posti letto. A cui adesso vanno ad aggiungersi i 40 posti letto del Muscatello.

All'Umberto I vengono ricoverati i malati più gravi, vista la presenza di terapia intensiva e la somministrazione di terapie sperimentali. A cascata i casi meno gravi trovano posto in prima battuta a Noto e, a saturazione raggiunta, ad Augusta.

L'obiettivo è quello di decongestionare i pronto soccorso, strapieni nelle ultime settimane, dove i pazienti rimangono in attesa di un posto letto.