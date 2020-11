Buscemi, sospiro di sollievo: negativi gli altri dipendenti comunali

A Buscemi si tira un sospiro di sollievo dopo la notizia della positività al covid di un dipendente comunale arrivata alcuni giorni fa.

Ieri infatti è arrivato dall'Asp l'esito negativo dei tamponi effettuati su tutti dipendenti comunali.

Esito negativo anche per i tamponi effettuati ai tre dipendenti posti in quarantena per essere stati in stretto contatto con il dirigente dell'ufficio tecnico, residente fuori Buscemi.

A darne notizia è il sindaco Rossella La Pira: "Questa spiacevole vicenda a lieto fine - afferma - dimostra come l'attento uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il distanziamento interpersonale e l'accurata igiene delle mani costituiscono, in questo momento, gli unici rimedi contro il propagarsi dell'epidemia".

A seguito del caso del dirigente dell'ufficio tecnico, il municipio era stato chiuso per 2 giorni per la sanificazione di tutti i locali.