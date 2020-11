Pachino, 32enne trovato in possesso di un coltello e di un bastone: denunciato

E' stato denunciato per porto abusivo di coltello e di un bastone di legno e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale un 32enne di Pachino, già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo è stato sorpreso, ad un controllo su strada, in possesso di un coltello e di un bastone di legno di quasi un metro. Non solo, il 32enne ha reagito male alle contestazioni dei poliziotti. A suo carico emesse anche sanzioni per alcune violazioni al codice della strada.