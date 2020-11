Siracusa, rapinatore in manette: bloccato da un poliziotto fuori servizio

Rapina del denaro contante in cassa un negozio di viale Teracati, a Siracusa, e cerca di dileguarsi a piedi, inseguito da un dipendente dell'esercizio commerciale.

La scena viene notata da un poliziotto libero dal servizio che, scende dalla sua auto e blocca l'uomo.

Si tratta di Raffaele Violante di 47 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, che per guadagnare la via di fuga, aveva pure cercato di colpire il dipendente che lo inseguiva con una bottiglia.

Violante è stato, pertanto, arrestato: per lui sono stati disposti i domiciliari.