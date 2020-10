Viaggio di "Linea blu" tra Siracusa, Brucoli e l'Amp del Plemmirio. VIDEO

Questa settimana la trasmissione di Rai 1 "Linea blu" è tornata a parlare di Siracusa.

La puntata è partita da Brucoli, passando per Ortigia fino ad arrivare all’Area Marina Protetta del Plemmirio.

A Brucoli la conduttrice Donatella Bianchi ha visitato il faro, recuperato quest’anno e lo ha pure inaugurato.

Scendendo lungo la costa, è seguita la sosta ad Ortigia per raccontarne i miti, le tradizioni ma anche la sua quotidianità visitando il mercato del pesce.

La navigazione è proseguita verso sud fino ad arrivare all’Area Marina Protetta del Plemmirio.

Qui si è parlato di surriscaldamento globale con un progetto che vede capofila greenpeace, “Mare Caldo”, che vuole mettere in connessione le Aree marine protette italiane per costruire una rete fatta di nodi locali, raccogliere dati quantitativi e scientificamente rilevanti sulle condizioni della porzione italiana del mare mediterraneo, e sulle variazioni progressive delle temperature.

E per finire, sempre nell’Area Marina Protetta del Plemmirio, Fabio Gallo sarà in viaggio con la Capitaneria di Porto per una campagna di monitoraggio ambientale.