Siracusa, ultimo Dpcm: incontro tra imprenditori e deputati nel segno della collaborazione

Si è tenuto nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio l'incontro, organizzato dal sindaco Italia, tra rappresentanti della deputazione siracusana (Paolo Ficara, Filippo Scerra, Pino Pisani, Stefania Prestigiacomo e Fausto Raciti) e gli imprenditori e commercianti siracusani che in questi giorni stanno protestando a seguito alle limitazioni introdotte dal recente Dpcm anti-Covid.

"Il clima complessivo che abbiamo respirato - dichiara il primo cittadino - è stato di grande serietà e reciproca empatia. Credo sia chiaro a tutti che la politica ad ogni livello, specialmente in un momento così delicato della nostra storia, debba compiere ogni sforzo di ascolto e interlocuzione con le piazze e con i singoli cittadini.

Da oltre due mesi - aggiunge - abbiamo avviato con tutte le forze politiche e i movimenti della coalizione, un proficuo e serrato confronto sul documento unico di programmazione per condividere scelte sui contenuti. Le sfide della pandemia e le opportunità nascenti dal recovery fund impongono a tutti noi uno sforzo ulteriore di confronto e condivisione, superando le sterili polemiche e il fuoco amico. Per tale motivazione invito tutti ad abbassare i toni e a ritrovare responsabilmente le ragioni dell’unità che sono di gran lunga maggiori rispetto a ciò che può dividerci".

Nel segno dell'obiettivo comune e della collaborazione anche l'intervento del deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara: "Abbiamo sottolineato l’importanza che gli aiuti dell’ultimo decreto economico arrivino presto, ma che allo stesso tempo sia necessario lavorare ad una prospettiva di ripresa, con misure adeguate alle realtà territoriali. Questo momento difficile e le paure sul futuro si superano solo se lavoriamo uniti".