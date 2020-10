Siracusa, asili nido: Confcooperative "Il Comune riattivi il contratto con le strutture private"

"Mettere subito a disposizione dei bambini i posti acquistati dall’amministrazione comunale negli asili nido privati, come da contratto sottoscritto e poi sospeso solo per via dell’emergenza Covid".

La sollecitazione arriva da Confcooperative Siracusa: "Basterebbe riattivare il contratto per risolvere parte di un problema, soprattutto per le famiglie di zone come Cassibile, che non dispongono nemmeno di un asilo nido comunale".

"I posti sono immediatamente disponibili, così come le somme con tanto di impegno di spesa. Si rispetti quanto concordato - conclude il presidente Enzo Rindinella - e si agevolino le famiglie che potranno usufruire del servizio”.