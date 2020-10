Priolo, spaccio di droga, 17enne in manette

Un 17enne di Priolo è stato arrestato dalla Polizia per spaccio di stupefacenti.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina e tre dosi di marijuana, oltre che di 125 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il minore è stato portato in una struttura catanese.