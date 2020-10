Siracusa, pubblicizzavano su internet la loro attività di spaccio: due arresti alla Mazzarrona

Pubblicizzavano la loro attività di spaccio su internet e sono finiti nelle masglie dei controlli della polizia.

Ieri pomeriggio è scattato il controllo e l'arresto di due persone, entrambe già note alle forze dell'ordine: Francesco Giudice, di 31 anni, e Roberta Ferrara di 57 anni.

I controlli si sono concentrati in un complesso di edilizia popolare nella zona della Mazzarrona, dove gli agenti della Squadra Mobile, sono stati scambiati dalla donna per acquirenti. Non appena entrati nell’appartamento gli agenti hanno assistito alla cessione di una dose di droga ad un ragazzo. All’ingresso dell’abitazione, infatti, c'era un banchetto con la droga già suddivisa in dosi. Nel corso della perquisizione è stato trovato del denaro, ritenuto provento dell'attività di spaccio ed è stato scoperto un sistema di videosorveglianza.

Nell'appartamento di Giudice, che si trova di fronte a quella di Roberta Ferrara, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un cassetto di un mobile del salone/cucina: 1 bilancino di precisione intriso di cocaina, 1,5 di marijuana e 0,5 di hashish.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa 110 grammi di hashish e 60 grammi di marijuana.

Per Giudice e Ferrara sono stati disposti gli arresti domiciliari.