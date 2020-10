Siracusa e Augusta, controlli: arresti, denunce e sanzioni per 14.000 euro

Servizi di controllo e vigilanza sulle strade di Siracusa e Augusta eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri.

I militari dell'Arma hanno controllato 20 esercizi commerciali, 321 persone e 182 veicoli, eseguendo 23 perquisizioni e contestando diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui: 5 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; una per mancanza di copertura assicurativa Rca; una per guida con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo; 2 per guida senza la patente di guida e altre 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Per queste ultime 2 violazioni i responsabili sono stati denunciati: nel primo caso un tasso alcolemico doppio al consentito mentre, nel secondo caso, sette volte superiore.

Le sanzioni ammontano a circa 14.000 euro. Contestualmente sono stati ritirati 4 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 35 punti dalle patenti di guida.

I carabinieri della Stazione di Lentini, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno deferito alla Procura un giovane che deteneva nella sua abitazione, nascosti in soggiorno, 17 grammi di marijuana.

Due persone sono state arrestate a seguito di altrettanti ordini di esecuzione pena detentiva in carcere, entrambi emessi dalla Procura della Repubblica di Siracusa: Marco Grassi. 45 anni deve espiare una pena di 2 mesi e 27 giorni di reclusione, per evasione e furto aggravato in abitazione commesso a Siracusa a giugno 2017. StefanoFortezza 37 anni deve scontare 5 anni, 8 mesi e 17 giorni di reclusione per furto aggravato commesso dal 2016 al 2018.

Entrambi sono stati ristretti nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.