Operazione "Tonno bianco": sequestro di 100 chili di pescato e sanzioni per 9.000 euro

Operazione “Tonno Bianco” della Capitaneria di porto di Augusta sia le acque marittime di giurisdizione, che nei Comuni rientranti nell’ambito del Compartimento.

Sono state riscontrate infrazioni ad Augusta, Lentini, Militello in Val di Catania, Francofonte, Priolo e Ferla.

Sequestrati complessivamente circa 100 chili di prodotto ittico per violazioni dell’obbligo della tracciabilità e dell'etichettatura.

I sequestri sono stati effettuati in un supermercato e in due ristoranti di Augusta, in due pescherie a Priolo e a Ferla, e nei confronti di 5 venditori ambulanti a Lentini, Militello in Val di Catania, Francofonte e Priolo.

Parte del prodotto ittico, giudicato idoneo al consumo, è stato donato in beneficenza, mentre il resto è stato avviato a smaltimento.

Elevate sanzioni amministrative per circa 9.000 euro.