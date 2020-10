Priolo, Comitato per l'ordine e la sicurezza: saranno incrementati i controlli serali

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Siracusa torna ad occuparsi di Priolo.

Sebbene dal monitoraggio sull’andamento dei reati, non sono emerse sinora particolari criticità, è stato deciso di mantenere alta la soglia di attenzione in modo da prevenire ogni possibile criticità emergente, specie in considerazione dell’attuale delicata fase di crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria.

In particolare è stato deciso di implementare il controllo del territorio soprattutto nelle ore serali.

L’incontro si è tenuto oggi da remoto e hanno partecipato il sindaco di Priolo, Giuseppe Gianni, il Questore Gabriella Ioppolo, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Giovanni Tamborrino e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Luca De Simone.