Avola, al via i lavori di ristrutturazione del Pronto soccorso dell'ospedale Di Maria

Prenderanno il via nelle prossime settimane, compatibilmente con l'evolversi della situazione epidemiologica, i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale di Avola.

La presidenza della Regione, d’intesa con l’assessore regionale alla Salute, li ha inseriti tra gli obiettivi principali del riordino della rete ospedaliera per l’emergenza covid 19.

La struttura tecnica di supporto al presidente coordinata dall’ingegnere Salvatore D’Urso acquisirà tutto l’iter tecnico amministrativo condotto sin qui dall’Asp di Siracusa, finanziando l’intero importo pari a 2 milioni e 620 mila euro.

“Esprimo apprezzamento – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – per l’interesse manifestato ancora una volta dal presidente della Regione Musumeci e dall’assessore Razza nei confronti del territorio siracusano e per l’impegno di tutto l’Ufficio tecnico aziendale. Questo permetterà all’Azienda di liberare risorse economiche a carico del proprio bilancio che saranno immediatamente reinvestite per il miglioramento strutturale e tecnologico dei presidi ospedalieri e territoriali aziendali”.