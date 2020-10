Avola, i contagi vanno su: sono 43 i positivi attuali

Salgono a 43 i positivi attuali ad Avola.

L'aggiornamento arriva sulla pagina social del sindaco Luca Cannata che specifica anche che le persone in quarantena sono 91.

In tutta la provincia i positivi sono, in questo momento, 530.

"Rispettiamo le regole con l’uso della mascherina e continuando a rispettare tutte le prescrizioni al fine di prevenire ulteriori contagi" - ribadisce il primo cittadino.