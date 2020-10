Siracusa, crisi covid: Fotografi Cna "Noi esclusi da qualsiasi sostegno"

La categoria dei fotografi esclusi da qualsiasi forma di sostegno, dal Bonus Sicilia al Decreto Ristori. La denuncia arriva da Fotografi Cna Siracusa.

"Se sono fermi gli eventi, per il settore della fotografia - dichiarano Nunzio Bruno e Francesco Longo, rappresentanti della categoria - diventa molto difficile proseguire una qualsiasi attività. L’ondata di disdette o di posticipi sine die di lavori già programmati rischia di lasciarci al buio per parecchi mesi e con pesanti ombre sul 2021 – caggiungono– e non rimettendosi in moto la filiera produttiva legata agli eventi molti avranno difficoltà a tenere aperta l’attività.

Il settore in provincia di Siracusa conta oltre 80 operatori regolari iscritti alla Cciaa ma un numero superiore di abusivi. Una situazione che esplode in questo momento che vede ridurre le entrate in media dell’85% con una perdita complessiva solo nel nostro territorio di circa 3 milioni di euro".

Da qui la richiesta, già avanzata a livello nazionale per ottenere sostegni utili a garantire, almeno in parte, i mancati introiti di questi mesi.