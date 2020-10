Siracusa, emergenza covid: Adorno (Pd) "Servizi sociali chiamati ad uno sforzo straordinario"

"Una reale ricognizione delle risorse potenzialmente disponibili e non ancora spese, per attivare poi tutte le procedure che consentano di soccorrere alle nuove esigenze determinate dall’epidemia di Covid-19".

Questa la sollecitazione che arriva dal segretario provinciale del Pd, Salvo Adorno: "Riteniamo indispensabile - scrive in una nota Adorno - che nel nostro contesto provinciale ci sia una pronta attivazione di tutte quelle risorse e possibilità di intervento che sono state messe a disposizione negli anni dal Governo nazionale e regionale, e che ad oggi risultano non ancora utilizzate, come rimodulare in emergenza le somme non spese nella programmazione dei Piani di Zona; gli interventi possibili comprendono il sostegno del reddito, servizi domiciliari e di prossimità per supportare le famiglie nella gestione di problematiche connesse alla disabilità e alla non autosufficienza, l’attivazione di servizi di sostegno psicologico.

Occorre - aggiunge il segretario del Pd provinciale - dare piena realizzazione al Piano regionale per la lotta alla povertà garantendo il trasferimento di importanti risorse ai Distretti Socio-sanitari; a questi è il compito di redigere i Piani di Attuazione Locale per la programmazione della spesa destinata anche a potenziare le risorse umane a disposizione degli uffici, il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, il servizio di pronto intervento sociale".