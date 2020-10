Siracusa, esenzione ticket per reddito: proroga al 31 marzo 2021

Prorogati fino al 31 marzo 2021 gli attestati di esenzione ticket per condizione economica relativi alle categorie E01, E02, E03 ed E04, rilasciati a seguito di autocertificazione. Lo ha disposto, attraverso un apposito decreto, l’assessorato regionale della Salute limitatamente agli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate.

Se si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile che comportano la perdita del diritto, l'assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione. Un eventuale utilizzo improprio comporta l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

Da domani l’anagrafica del Sistema Ts (Sogei) dovrebbe essere aggiornata con la nuova scadenza.