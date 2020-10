Carcere di Brucoli, positivi 2 agenti della Polizia Penitenziaria

Due agenti della Polizia penitenziaria in servizio al carcere di Brucoli positivi al covid.

Secondo quanto appreso, il primo caso si sarebbe verificato poco più di 10 giorni fa con il ricovero in ospedale a Siracusa dell'agente. A questo è seguito il secondo caso che al momento è in isolamento domiciliare.

Dopo il primo test rapido per i colleghi, che ha dato esito negativo, da oggi tamponi a tappeto su tutto il personale ( agenti penitenziari e personale civile) tra le 250 e 300 unità in tutto.

La situazione è comunque sotto controllo - assicurano fonti sindacali.