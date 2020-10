Siracusa, pulizia straordinaria delle vie vicine al cimitero

Pulizia straordinaria di tutta le zone limitrofe ed antistanti il cimitero a Siracusa. Personale della Tekra ha rimosso rifiuti abbandonati e ha provveduto alla scerbatura lungo le vie Ascari, Pantenelli, Ermocrate (ex SS124), Necropoli del Fusco, Columba, Elorina.

“Purtroppo- dichiara l’assessore con delega ai Rifiuti Andrea Buccheri - alcune di queste strade sono molto isolate e soggette di continuo al fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Per questa ragione le stiamo continuamente monitorando; da parte del nucleo Ambientale della Polizia municipale, inoltre, sono state installate diverse fototrappole per individuare e sanzionare i responsabili”.