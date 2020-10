Siracusa, commemorazione dei defunti: 3 navette per il collegamento con il cimitero. Percorsi e orari

Nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre, l’Ast ha messo a disposizione tre navette per il collegamento con il Cimitero.

Nel dettaglio percorsi ed orari:

NAVETTA BOSCO MINNITI - CIMITERO:

via Rubino, piazzale Marconi, Via Foro Siracusano, piazza Pantheon, corso Gelone, viale Teracati, viale Tica, viale Zecchino, via Filisto, via Servi di Maria, via Monteforte, via Maria Teresa di Calcutta, parco Robinson di Bosco Minniti, via Maria Teresa di Calcutta, via Antonello da Messina, viale Zecchino, viale Tica, viale Teracati, corso Gelone, viale Paolo Orsi, CIMITERO.

Partenze da Via Rubino ore: 8- 9.30-11-12,30-14,30-16-17,30.

Transiti Bosco Minniti ore: 8.30-10-11.30-13-15-16.30-18.

Transiti dal Cimitero ore: 9-10,30-12-13,30-15,30-17-18.30.

NAVETTA MAZZARRONA - CIMITERO

via Rubino, piazzale Marconi, Foro Siracusano, piazza Pantheon, via Agatocle, largo Gilippo, via Arsenale, riviera Dioniso il Grande, viale Tunisi, via Algeri, largo Russo, via Barresi, via Algeri, viale Tunisi, via Politi Laudien, via Von Platen, viale Teocrito, corso Gelone, viale Paolo Orsi, CIMITERO.

Partenze da Via Rubino ore: 8- 9.30-11-12,30-14,30-16-17,30.

Transiti via Barresi ore: 8.30-10-11.30-13-15-16.30-18.

Transiti dal Cimitero ore: 9-10,30-12-13,30-15,30-17-18.30.

NAVETTA PIZZUTA - CIMITERO:

via Rubino, piazzale Marconi, Via Foro Siracusano, piazza Pantheon, corso Gelone, viale Teracati, viale Epipoli, traversa Pizzuta, via Monti, via Randone, via Braille, via Lo Surdo, via Meli, via Piazza Armerina, viale Scala Greca, viale Teracati, corso Gelone, viale Paolo Orsi, CIMITERO.

Partenze da Via Rubino ore: 8- 9.30-11-12,30-14,30-16-17,30.

Transiti via Randone ore: 8.30-10-11.30-13-15-16.30-18.

Transiti dal Cimitero ore: 9-10,30-12-13,30-15,30-17-18.30.

Gli ordinari collegamenti urbani da Belvedere e Cassibile coincideranno con le tre linee speciali per il Cimitero programmate per i due giorni.

“Questo servizio- dichiara l’assessore alla Mobilità Maura Fontana- servirà ad assicurare la massima copertura territoriale con il previsto passaggio dalle maggiori aree di parcheggio della città e dalle strade principali. L’Amministrazione intende con ciò incentivare l’uso del mezzo pubblico, nei limiti di quanto consentito dal Dpcm, e limitare l'uso del mezzo privato ai soggetti con problemi motori e disabilità”.

Il cimitero, sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre, resterà aperto dalle 7 alle 19. Un servizio di illuminazione aggiuntiva a mezzo torri faro sui viali principali permetterà la migliore fruizione durante le ore serali, mentre il servizio di ambulanza renderà più sicure queste ore di grande afflusso.

L’accesso, che sarà solo pedonale, ed avverrà dai tre cancelli della struttura, dove il servizio di Protezione Civile comunale predisporrà un percorso transennato con segnaletica orizzontale per regolamentare i flussi in entrata ed in uscita. Occorrerà rispettare le tre misure di prevenzione anticovid: uso della mascherina, distanziamento interpersonale e lavaggio frequente delle mani.