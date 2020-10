Siracusa e Floridia, controllo del territorio: 4 denunce e sanzioni per 4mila euro

Servizio di controllo del territorio ieri tra Siracusa e Floridia.

Complessivamente sono stati controllati 76 veicoli e 95 persone con sanzioni per infrazioni al codice della strada per quasi 4.000 euro.

In 9 sono stati segnalati quali assuntori 9 soggetti perché trovati in possesso di modica quantità di cocaina, marijuana e hashish, per uso personale.

Altri quattro, tutti siracusani sono stati denunciati: un 25enne, sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso in compagnia di persone non autorizzate; altri due, di 44 e 25 anni, per furto di energia elettrica: avevano collegato alla rete pubblica un chiosco di bevande che si trova nella zona alta del capoluogo; un 18enne, infine, perché trovato in possesso di 13 dosi di cocaina nascoste nella propria auto.