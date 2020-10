Siracusa, riconosce la sua bici rubata e chiama la Polizia: scatta la denuncia per ricettazione

Nota un uomo transitare a bordo della sua bici in via Arsenale e chiama la Polizia. La bici che gli era stata rubata il 2 ottobre scorso.

Il ciclista è stato fermato grazie all'intervento tempestivo di una volante di zona, che lo ha denunciato per ricettazione.

La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.