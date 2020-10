Sospetto positivo all'ufficio postale di Priolo: scatta la sanificazione

Sospetto positivo all'ufficio postale di via del Fico a Priolo. Da quel poco che è dato sapere pare si tratti di qualcuno venuto in contatto con un positivo.

Gli uffici ieri erano stato chiusi all'improvviso poco dopo mezzogiorno e già nella cittadina si era diffusa la voce che potesse esserci un caso sospetto di covid.

Questa mattina uffici ancora chiusi con un cartello che non lascia dubbi: "Chiuso per sanificazione". Una misura scattata in via precauzionale per garantire la sicurezza di impiegati e utenti.

Prevedibili disagi per i cittadini che proprio in questi giorni stanno ritirando le pensioni allo sportello.