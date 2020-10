Canicattini Bagni, positiva insegnante elementare del Verga

Aumentano i casi di positivi al Covid-19 a Canicattini Bagni: l'ultima in ordine di tempo è un’insegnante elementare dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”. Sono subito scattate le procedure di sicurezza previste dalla normativa.

Il Sindaco Marilena Miceli ha subito disposto per domani, venerdì 30 Ottobre e per sabato 31 Ottobre 2020, la chiusura dei due plessi scolastici “Garibaldi” e “Mazzini”, per la sanificazione dei locali che verrà effettuata sabato.

«Non appena avuta notizia del risultato del tampone – hanno dichiarato il Sindaco Miceli e l’Assessore Scirpo – abbiamo avviato la ricostruzione della catena dei contatti, avvertendo i diretti interessati e le autorità sanitarie di competenza, per gli opportuni isolamenti. In questo modo dalla prossima settimana si potranno riprendere le lezioni in tutta sicurezza. Quello che raccomandiamo a tutti i cittadini è un rigoroso rispetto delle misure di prevenzione, ad iniziare dall’uso della mascherina all’intero e all’esterno in presenza di altre persone, distanziamento, divieto di assembramento, in particolare in questi giorni di maggiore afflusso al Cimitero per la Commemorazione dei defunti, e igienizzazione delle mani».

Dal canto suo la Dirigente scolastica Prof.ssa Bellofiore in una nota al personale, al Dsga e alle famiglie, ha tenuto a ribadire come in tutti i plessi scolastici dell’IC “G. Verga”, siano applicati e rispettati i protocolli di sicurezza previsti per contenere il contagio da Covid-19.