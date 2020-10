Coronavirus, 39 nuovi positivi in provincia di Siracusa: In Sicilia 789

Sono 39 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. Sono 789 in tutta la Sicilia con 839 pazienti ricoverati con sintomi, altri 115 in terapia intensiva, 11.791 in isolamento domiciliare e 13 decessi in più. In totale i positivi attuali nell'isola sono 12.745.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre ai 39 di Siracusa, Palermo 258, Catania 242, Messina 88, Trapani 53, Ragusa 68, Agrigento 1, Caltanissetta 30, Enna 10.