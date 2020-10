Siracusa, ottavo anniversario dell'associazione Astrea

Ottavo anniversario della fondazione Astrea, nata in memoria di Stefano Biondo.

Per questo anniversario l'associazione lancia un nuovo appello: "Chiediamo ai cittadini di aiutarci nella raccolta di alimenti. E non solo. Cerchiamo anche persone disposte ad aiutarci con il doposcuola solidale".

Per informazioni l’associazione si trova in piazza Santa Lucia ed è lì che avvengono le donazioni, sempre nel rispetto della normativa.