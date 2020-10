Aggiudicati i lavori per l'illuminazione del primo tratto della Belvedere-Siracusa

Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione della S.P. 46 (Belvedere – Siracusa) nel primo tratto e in parte del secondo tratto.

Lo comunicano Vincenzo Vinciullo e Mauro Basile.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata una ditta di Gela che ha offerto il 30,41% di ribasso dell’importo complessivo dei lavori di 61.042,96 euro.

"Esprimiamo soddisfazione, hanno concluso Vinciullo e Basile, per il risultato ottenuto e per il lavoro della ex Provincia. Attendiamo ora anche la conclusione dell’iter per il secondo tratto".