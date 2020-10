Nizza, attacco alla cattedrale di Notre-Dame: tre morti

Un uomo armato ha causato tre morti e diversi feriti nella chiesa di Notre-Dame a Nizza e poi è stato arrestato.

Le vittime sono due donne e un uomo, secondo quanto confermano fonti della polizia a BFM-TV. Le due persone morte all'interno della cattedrale sono state "sgozzate" o "decapitate", secondo le diverse fonti.

Una terza vittima, una donna, si è rifugiata in un bar vicino alla chiesa, dove è morta poco dopo per le conseguenze delle ferite, riferisce la radio France Info.

L'assalitore ha parlato in arabo alla polizia che lo ha neutralizzato. In ospedale, dove è stato portato perché ferito, ha detto di aver agito da solo, come riferiscono vari media francesi tra cui Le Parisien e Le Monde.