Avola, porto turistico: il Tar rigetta il ricorso della Fn Progettazione

Il Tar rigetta il ricorso della Fn Progettazione riguardante la decisione dell'amministrazione comunale di Avola che aveva chiesto l’annullamento della decisione (assunta nella conferenza dei servizi del 7 settembre 2016) di archiviare definitivamente la domanda di concessione demaniale marittima per il porto turistico a Mare Vecchio.

Si trattava, secondo il tribunale amministrativo etneo di una “conferenza decisoria, in esito alla quale l’Amministrazione aveva il pieno potere di negare l’approvazione, archiviando, di conseguenza, la pratica. Non è stato possibile - si legge ancora nella sentenza - assentire la richiesta della ricorrente (Fn) in quanto la procedura relativa all’impatto ambientale non era stata espletata”.

"Confermato il nostro modo di agire nell'interesse pubblico – commenta il sindaco Luca Cannata – nonostante in questi mesi abbiamo subito attacchi che hanno cercato di mettere in discussione la nostra voglia di realizzare opere pubbliche con la massima trasparenza".