Siracusa, intemperanze durante la protesta di domenica: sanzioni per 31mila euro

Identificati e sanzionati quei giovani che, a bordo di ciclomotori, domenica sera, in occasione della protesta messa in atto contro le restrizioni previste dall'ultimo Dpcm del governo nazionale, hanno commesso gravi intemperanze e condotte di guida pericolose.

Studiando le immagini e il materiale fotografico reperito dalle telecamere di videosorveglianza, dalla Questura sono state emesse sanzioni per oltre 31 mila euro con il contestuale sequestro di 15 tra motocicli e ciclomotori.

Rilevate diverse violazioni tra guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa, mancato uso del casco e incauto affidamento dei mezzi contestato ai genitori che sono stati, altresì, sensibilizzati a mantenere un vigile controllo sul comportamento e sulle frequentazioni dei figli.