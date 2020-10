Canicattini Bagni, in casa droga e una pistola modificata: arrestato 32enne

E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma clandestina: si tratta di Stefano Savasta, 32 anni, di Canicattini Bagni, già noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione i militari dell'Arma hanno rinvenuto circa 16 grammi di marijuana oltre a materiale per la pesatura ed il confezionamento delle dosi. L’uomo era anche in possesso di una pistola giocattolo calibro 8, completa di proiettile, modificata in modo tale da renderla a tutti gli effetti funzionante.

Da qui l'arresto dell'uomo per il quale sono stati disposti i domiciliari.