Siracusa, blitz in via Italia 103: due arresti dopo inseguimento tra le bancarelle del mercato di piazzale Sgarlata

Sorpresi dalla Polizia in via Italia 103, a Siracusa, subito dopo aver acquistato una partita di droga, in due provano a sfuggire alla cattura.

E lo fanno cercando di confondersi tra i clienti presenti in quel momento tra le bancarelle del mercato settimanale di piazzale Sgarlata.

Inizia un rocambolesco inseguimento a piedi con i due fuggitivi che, per bloccare i poliziotti, scaraventano a terra gli stand dei venditori ambulanti.

Uno dei, Marco Ferrara, 51 anni, si nasconde sotto un camion: viene raggiunto da un poliziotto e dopo una colluttazione, viene bloccato. Anche l'altro Antonino Nicosia di 29 anni, viene bloccato tra le bancarelle dopo un lungo inseguimento.

I due oltre a colpire gli agenti, li hanno anche minacciati.

Per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari. sono accusati di lesioni, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.