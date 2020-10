Canicattini Bagni, commemorazione dei defunti: le regole per l'accesso al cimitero

Obbligo di indossare la mascherina per accedere al cimitero di Canicattini Bagni in occasione della Commemorazione dei defunti. Lo ha disposto il sindaco Marilena Miceli, attraverso un' ordinanza che regola l'ingresso al Cimitero comunale nei giorni 30-31 Ottobre e 1-2 Novembre. I cittadini dovranno, inoltre, evitare assembramenti, mantenere il distanziamento interpersonale, e igienizzare le mani.

Si potrà entrare da tre distinti cancelli oltre la porta laterale, sotto il controllo del personale comunale.

Nel pomeriggio del 2 Novembre, nella nuova Cappella del cimitero, verrà celebrata una messa in commemorazione dei defunti. Vietata ogni altra forma di evento o manifestazione all’esterno e all’interno del cimitero.

Questi gli orari di apertura e chiusura:

- 30 e 31 Ottobre, orario continuato dalle 7:30 alle 18;

- 1 e 2 Novembre, orario continuato dalle 7:30 alle 18;

- 9 Novembre, orario continuato dalle 7:30 alle 17.

Dal 28 Ottobre è vietata la circolazione delle auto e automezzi all’interno del cimitero.