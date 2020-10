Floridia, 4 nuovi positivi al covid: in totale sono 13

Quattro positivi al covid in più a Floridia. In totale sono 13.

Ne dà notizia il sindaco Marco Carianni: "Tutti i positivi si trovano in isolamento domestico - aggiunge - le persone in isolamento fiduciario sono 13, due in più rispetto a martedì.

In questo momento difficile per l’Italia intera - ribadisce il primo cittadino - si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, in ottemperanza alle disposizioni del Governo e della Regione Siciliana. Si raccomanda inoltre di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e all’aperto, di mantenere il distanziamento e di evitare assembramenti".