Siracusa, fermata Isab Lukoil: Razza "Subito presidio permanente per test rapidi e gestione asintomatici"

La fermata generale di Isab Lukoil e la necessità di mettere in campo misure preventive eccezionali per evitare diffusioni del virus tra i lavoratori impegnati nel cantiere al centro di un incontro che si è tenuto nella sede di Confindustria Siracusa tra il presidente Diego Bivona e l'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, accompagnato da Stefania Prestigiacomo.

Erano presenti all’incontro Claudio Geraci, vice direttore generale di Isab Lukoil e Giuseppe Sole, dirigente sanitario di Isab Lukoil.

L’intesa fa proprio il protocollo per la sicurezza già firmato dal presidente della Sezione Imprenditori Metalmeccanici ed Installatori di Confindustria Siracusa, Giovanni Musso, con i sindacati di categoria.

L'assessore ha dato la piena disponibilità ad attuare da subito un presidio sanitario permanente presso l’Isab Lukoil che effettuerà, per tutti i lavoratori delle imprese impegnate nella fermata, uno screening con test rapidi e una gestione degli asintomatici con istruzioni specifiche necessarie a evitare o a gestire eventuali focolai.

Tutte le nuove attività di prevenzione, grazie alla disponibilità dell’Asp di Siracusa, integreranno i protocolli e le misure che le aziende del Polo Industriale hanno adottato da marzo scorso.

