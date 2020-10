Terzo positivo a Canicattini Bagni: donna in isolamento domiciliare

Terzo positivo al Covid a Canicattini Bagni. Si tratta di una signora che nei giorni scorsi ha accusato i sintomi del virus con febbre.

Attivato l’isolamento domestico, è stato effettuato il tampone che ha dato esito positivo facendo scattare immediatamente le procedure per la ricostruzione della catena dei contatti.

Stanno bene, invece, i due positivi registrati nei giorni scorsi e sono in via di guarigione.

Come sempre, il sindaco invita i cittadini al rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione: uso della mascherina; distanziamento; divieto di assembramenti; e igienizzazione delle mani.