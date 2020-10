Siracusa, mobilitazione di Confcommercio-Fipe in piazza Duomo. VIDEO

Vestiti di nero in segno di lutto per la morte cui tanti operatori, della ristorazione e non solo, stanno andando incontro, dopo l'ultimo Dpcm del governo nazionale in materia di contrasto alla diffusione del covid, e tavole apparecchiate a terra, quale segno concreto del crollo dell'intero comparto.

Queste le due immagini che restano della mobilitazione organizzata dalla Confocmmercio-Fipe a livello nazionale in 24 città e 24 piazza italiane. Per la Sicilia l'iniziativa si è tenuta in piazza Duomo, a Siracusa, dove il presidente provinciale di Confcommercio, Elio Psicitello, ha letto agli operatori il contenuto di un documento, poi consegnato al prefetto, Giusi Scaduto con proposte concrete per evitare il tracollo economico.

A chiudere la manifestazione l'esecuzione dell'Inno di Mameli: mano sul cuore e appaluso finale, nella speranza di non scomparire.