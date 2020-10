Avola, 2 sanitari positivi attuali al Di Maria, secondo tampone per altri 2

Positivi al covid due operatori sanitari in servizio all’ospedale Di Maria di Avola. Sono in isolamento domiciliare ed è già stato attivato il protocollo che prevede il contact tracing.

Per altri due sanitari, risultati positivi nelle scorse settimane, si è in attesa del secondo tampone di controllo. Se risulterà negativo, i due operatori potranno rientrare in servizio.

Non è stato registrato alcun contagio tra i pazienti, pertanto non è stato necessario interrompere alcuna attività nel presidio ospedaliero.