Lentini, non rispetta gli obblighi degli arresti domiciliari: 33enne in manette

La misura degli arresti domiciliari e soprattutto le limitazioni che questa comporta no risultavano particolarmente gradite a un uomo di 33 anni, che è stato arrestato. Le manette sono scattate ai polsi di Biagio Lo Faro il quale non è stato trovato a casa al controllo da parte della polizia. Per questo motivo, con l'accusa di evasione, è scatto il nuovo arresto.