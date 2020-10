Siracusa, via Immordini al setaccio della polizia: scattate due denunce

Contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti: è stato questo l'obiettivo principale del servizio che ieri ha impegnato gli agenti delle Volanti. L'attività ha permesso di intercettare un uomo di 31 anni in via Immordini - nota zona di vendita di droga - in possesso di una modica quantità di marijuana. Sempre nell’ambito dei controlli effettuati in via Immordini, i poliziotti hanno denunciato un 20enne siracusano, trovato alla guida di una Honda SH senza aver mai conseguito la patente. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.