Avola, minorenne reagisce con violenza verso i poliziotti

Viene fermato per un regolare controllo su strada ma reagisce male. E' accaduto ieri ad Avola: pattuglie del locale commissariato sono state impegnate in un servizio sul rispetto del codice della strada e sulla sicurezza più in generale. Nel corso dell'attività, una pattuglia ha fermato un 14enne su un ciclomotore: il giovane non solo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ma a fronte dell'insistenza degli agenti, ha reagito malamente, tanti da essere stato denunciato con l'accusa di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.