Pachino, fa esplodere un grosso petardo vicino ad un supermercato: denunciato

Al momento restano ignoti i motivi per i quali un 23enne ha fatto esplodere un grosso petardo a ridosso di un supermercato in via Manzoni. Il giovane, dopo la deflagrazione, si è dileguato presumendo di restare anonimo. Ma non aveva fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza le cui immagini hanno consentito ai poliziotti di Pachino di risalire alla sua identità, tanto più che si tratta di un volto a loro già noto. L'esplosione del petardo, fabbricato artigianalmente, ha destato paura tra i passanti e i residenti. Il giovane è stato denunciato.