Augusta, pesta selvaggiamente la compagna: 39enne in stato di fermo

Maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi ai danni della propria compagna. Queste le pesanti accuse nei confronti di un augustano di 39 anni, posto in stato di fermo. In base alla ricostruzione dei fatti, l'indagato avrebbe pestato la sua compagna - più giovane di lui di un anno - causandole una frattura delle ossa nasali e del piede destro, oltre a varie gravissime contusioni ad alcuni organi interni, per una prognosi di 45 giorni. Non appena scattato l'allarme, l'uomo è fuggito, andando a rifugiarsi a casa della sua ex, sottoposta agli arresti domiciliari.

L’uomo, tenuto conto della gravità del fatto, è stato condotto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, nella casa di reclusione di Noto.