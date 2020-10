Denunciati 8 caminanti: non avevano rispettato l'obbligo di rientrare a Noto

Per non rispettare l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avevano addotto l'effettuazione di visite specialistiche mai fatte. E' per questo motivo che gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato 8 persone, tutte appartenenti ad una nota etnia nomade. Gli otto indagati, destinatari dei provvedimenti di divieto di ritorno nei comuni di Verona, Torino e Alessandria - provvedimento emessi dai rispettivi questori - non hanno osservavano l'obbligo di presentazione in commissariato, come previsto dalla legislazione di pubblica sicurezza. alle consequenziali indagini della polizia, i denunciati avevano presentato certificati medici che però riportavano date diverse rispetto a quelle in cui dovevano osservare gli obblighi di legge, restando pertanto in quei comuni da cui erano stati mandati via, continuando a mettere in atto - affermano gli investigatori - la truffa dello specchietto.