Floridia, torna a violare gli arresti domiciliari: 33enne finisce in carcere

E' un disoccupato di 33 anni, già noto alla giustizia, arrestato dai carabinieri di Floridia, su disposizione dell'autorità giudiziaria. Gioacchino Minachella - questo il suo nome - non ha rispettato gli obblighi imposti dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto. In particolare, qualche giorno prima, l'uomo era uscito da casa per alcune incombenze, senza dare prevetiva comunicazione al tribunale o aver informato i carabinieri. Così, al controllo ordinario dei militari sul rispetto delle misure restrittive, è emersa la violazione di Monachella che non è stato trovato a casa. Dopo una breve ricerca, l'uomo è stato rintracciato e arrestato, e poi ricondotto alla sua abitazione, nuovamente agli arresti domiciliari. Ma nella relazione dei carabinieri risultava la reiterazione dell'evasione e pertanto dal Tribunale è stata emessa un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, in ragione della quale Monachella è stato condotto al carcere di Gela, luogo ritenuto più idoneo ad assicurarne la custodia.