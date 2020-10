Augusta, il Forum al Comune: il nostro decalogo sulle politiche sociali

I vertici del Forum provinciale delle associazioni familiari hanno scritto al nuovo sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, in merito alla la delega alle Politiche familiari. “E’ importante - scrivono il presidente, Salvo Sorbello, e la vice, Concetta Florio - che al Comune di Augusta ci sia l'assessorato alle Politiche familiari. Suggeriamo i possibili cardini su cui focalizzare gli interventi che pongono al centro la famiglia: La famiglia e i beni relazionali - Percorsi di sostegno alla genitorialità naturale, all’adozione e all’affido; Sostegno alla genitorialità e alle responsabilità familiari; Prevenzione del disagio; Rafforzo del benessere familiare; Assistenza socio-sanitaria integrata e accudimento in famiglia per anziani, malati e disabili; Mettere in stretta correlazione la famiglia, l’educazione, la scuola e la formazione; Promuovere una riconciliazione tra la famiglia e il lavoro; Servizi sociali calibrati sulla cura della persona; La famiglia e il sistema fiscale".